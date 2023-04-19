Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan golcüsünü buldu! Cimbom'dan rakiplerine 'Nisbet'
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon için golcü arayışında. Cimbom, yeni golcüsünü İskoçya'da buldu. Hibernian forması giyen Kevin Nisbet, Galatasaray'ın forvet listesindeki isim oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynanıkları mücadeleyi 4-1 kazandı.
3 puanı alan Aslan, şampiyonluk yolunda avantajını korudu.