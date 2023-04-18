Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu konuştu

Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu konuştu. Aktürkoğlu, "Biz lideriz. Lider devam ediyoruz. Kazandığımız sürece çekineceğimiz bir şey yok. Rakibimiz bizden çekiniyor." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 22:59