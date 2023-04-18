Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu konuştu
Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu konuştu. Aktürkoğlu, "Biz lideriz. Lider devam ediyoruz. Kazandığımız sürece çekineceğimiz bir şey yok. Rakibimiz bizden çekiniyor." dedi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.04.2023- 22:59
İŞTE AKTÜRKOĞLU'NUN SÖZLERİ:
Biz lideriz. Lider devam ediyoruz. Kazandığımız sürece çekineceğimiz bir şey yok. Rakibimiz bizden çekiniyor. O yüzden kazanmaya devam ediyoruz çok şükür. Yoğun bir fikstür var. Gayet güzel gidiyor her şey. Hepimiz şampiyonluğu istiyoruz. Biz kazandığımız sürece rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil. İnşallah şampiyon olup sezonu öyle bitirmek istiyoruz.