Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları devam ediyor.
Transferde bomba gelişme! Galatasaray'a İtalya'dan Romelu Lukaku müjdesi
Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı kurmaylar, Mauro Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda Romelu Lukaku'yu transfer etmek için harekete geçmişti. Cimbom'a dünyaca ünlü futbolcunun transferinde müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılı takım yeni sezon için golcü arayışlarını sürdürüyor.
Cimbom, Mauro Icardi'nin olası ayrılığında listesindeki adayları belirlemişti.