Süper Lig'in lideri Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor.
Transferde olay iddia! Galatasaray ve Alexis Sanchez...
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan sarı kırmızılılılar, Alexis Sanchez transferinde ise başarılı olamamıştı. Cimbom, Şilili futbolcuyu Marsilya'ya kaptırsa da bu transferden vazgeçmedi. Haziran ayında Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki futbolcunun transferine dair flaş bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar bir yandan sezonu zirvede tamamlamak isterken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Cimbom bu sezon transferde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.