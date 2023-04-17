Galatasaray'da Okan Buruk fırtınası! Gözünü o rekora dikti

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu sezon elde ettiği sonuçlarla istatistikleri altüst etti. 49 yaşındaki isim birçok farklı alanda rekorlar kırmıştı. Okan Buruk gözünü şimdi de efsanelerin başardığı o seriye dikti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2023- 09:56