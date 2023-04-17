Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu sezona damga vurmaya devam ediyor.
Galatasaray'da Okan Buruk fırtınası! Gözünü o rekora dikti
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu sezon elde ettiği sonuçlarla istatistikleri altüst etti. 49 yaşındaki isim birçok farklı alanda rekorlar kırmıştı. Okan Buruk gözünü şimdi de efsanelerin başardığı o seriye dikti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
49 yaşındaki isim elde ettiği sonuçlarla büyük fark yarattı.
Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan takımı devralan Okan Buruk, yıldızları bir takım haline getirdi.