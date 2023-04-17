Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da, transferde ise flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngiltere, Fransa derken... Cimbom'un yıldızına Alman devi talip
2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Bir yandan şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılılar, öte yandan gelecek sezon planlamalarını da sürdürüyor. Cimbom'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren yıldız futbolcuya son olarak Alman devi talip oldu. İşte o futbolcu ve takım... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar sezon başında yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirirken, transferi direkten dönen Sacha Boey da üstüne koyan bir performans sergilemişti.
22 yaşındaki oyuncunun sergilediği performans sonrası, Avrupa devlerini peşine takmıştı.