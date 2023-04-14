Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya kulübe yolu gözüktü.
Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! Okan Buruk
Galatasaray'ın bu sezonki yıldız transferlerinde olan Nicolo Zaniolo ilk maçlarında güzel başlasada sonradan tökezledi. Bunu fark eden teknik direktör Okan Buruk yıldız futbolcuya uyarılarda bulundu. Taraftar için sarı-lacivertli takımdan kötü haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Teknik Direktör Okan Buruk henüz tamamen hazır olmadığı için Yukatel Kayserispor maçına İtalyan futbolcuyla başlamayacak.
Milliyet'in haberine göre; Zaniolo'nun fiziksel açıdan eksiklerinin bulunması ve savunmaya yeteri kadar yardım etmemesi nedeniyle Milot Rashica'ya dönecek olan Buruk, İtalyan futbolcuyu maçın ikinci yarısında değerlendirmeyi düşünüyor.