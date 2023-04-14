Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! Okan Buruk

Galatasaray'ın bu sezonki yıldız transferlerinde olan Nicolo Zaniolo ilk maçlarında güzel başlasada sonradan tökezledi. Bunu fark eden teknik direktör Okan Buruk yıldız futbolcuya uyarılarda bulundu. Taraftar için sarı-lacivertli takımdan kötü haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2023- 14:52 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023- 15:03