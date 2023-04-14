Sezon başında Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Okan Buruk, yaklaşık 6 aylık bir süreçte önceki sezonun izlerini tamamen sildi.
Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Sözleşmesi...
GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda sezon başı göreve gelen neredeyse sıfrıdan kurulan bir takımla büyük işler başaran Okan Buruk'un sözleşmesi konusunda dikkat çeken bir adım atıldı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Cimbom'da yönetimin, 49 yaşındaki teknik adamla uzun vadeli bir planlama düşündüğü ortaya çıktı.
1+3 YILLIK KONTRAT PLANI
Takvim'de yer alan habere göre başkan Dursun Özbek ve kurmayları öncelikle, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Okan Buruk'un 1 yıllık opsiyonunu devreye sokacak.