Transfer çalışmaları sürüyor ancak Galatasaray'da herkesin gözü Mauro İcardi'nin üzerinde...
Galatasaray'dan Mauro Icardi operasyonu! Transferdeki yol haritası belli oldu
Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına start verildi. Sarı kırmızılılılar, yıldız futbolcusu Mauro Icardi'yi takımda tutmak istiyor. Cimbom, Arjantinli golcünün transferi için yol haritasını belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Teknik heyet ve taraftarlar, Arjantinli yıldızın kalmasını çok istiyor.
İcardi de sarıkırmızılı takımda kendisini buldu ve kalmaya sıcak bakıyor.