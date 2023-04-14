Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadı'nda konuk ettiği Kayserispor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Biz kazandıkça, rakibimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kazandıkça, onlar çekiniyor. Onlar puan kaybedecektir. Onlara göre farklı konumdayız. Maç fazlasıyla 9 puan. Her maça tek tek bakıyoruz. İnşallah sonunda şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası konuştu! "Rakibimizin ne yaptığı..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kayserispor'u 6-0'la geçen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 14.04.2023- 23:17