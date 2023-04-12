GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Alfredo Morelos'ta sıcak gelişme

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, sezon sonunda hücum hattında büyük bir yapılanmaya gidecek. Sarı-kırmızılılarda kiralık Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in mukaveleleri sona ererken, yerlerine ise gelecek isimler bakılmaya başlandı. Rangers ile sözleşmesi sona erecek Alfredo Morelos bu bölge için adaylardan biri olurken, oyuncuyla ilgili İngiliz basını flaş bir iddia orataya attı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)