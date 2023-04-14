Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından Galatasaray'a karşı açıklamalarda bulundu. Galatasaray ise sarı-lacivertli kulübe cevap verdi.
İŞTE GALATASARAY'IN FENERBAHÇE'YE CEVABI:
📣 Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve tüm kulüplerin dikkatine…
Bazı kulüp tesislerinde Arçelik marka buzdolabı kullanıldığına dair iddialar ivedilikle araştırılmalıdır❗️
Hangi kulüpler deplasmana giderken Opet'ten yakıtını alıyor, hemen ortaya çıkarılmalıdır❗️
Daha da vahimi, son dönemde Beko marka su ısıtıcı kullanan futbolcular olduğunu duyuyoruz❗️
Sadece bu konuların değil, Divan Restaurantları'nda yemek yiyen yöneticilerin isimlerinin de en hızlı şekilde açıklanmasını bekliyoruz. :)
Bizimkisi şaka…
Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?
@Fenerbahce
📣 Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve tüm kulüplerin dikkatine…— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 14, 2023
Bazı kulüp tesislerinde Arçelik marka buzdolabı kullanıldığına dair iddialar ivedilikle araştırılmalıdır❗️
Hangi kulüpler deplasmana giderken Opet'ten yakıtını alıyor, hemen ortaya çıkarılmalıdır❗️…