Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş cevap! 'Bu kadar düşmek sana yakışıyor mu?'

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından Galatasaray'a karşı açıklamalarda bulundu. Galatasaray ise sarı-lacivertli kulübe cevap verdi.

İŞTE GALATASARAY'IN FENERBAHÇE'YE CEVABI:

📣 Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve tüm kulüplerin dikkatine…

Bazı kulüp tesislerinde Arçelik marka buzdolabı kullanıldığına dair iddialar ivedilikle araştırılmalıdır❗️

Hangi kulüpler deplasmana giderken Opet'ten yakıtını alıyor, hemen ortaya çıkarılmalıdır❗️

Daha da vahimi, son dönemde Beko marka su ısıtıcı kullanan futbolcular olduğunu duyuyoruz❗️

Sadece bu konuların değil, Divan Restaurantları'nda yemek yiyen yöneticilerin isimlerinin de en hızlı şekilde açıklanmasını bekliyoruz. :)

Bizimkisi şaka…

Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?

@Fenerbahce