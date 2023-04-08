Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cuma günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, bir günlük iznin ardından 10 Nisan Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.