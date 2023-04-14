Isco'yu 3 büyükler istiyordu! Transfer gerçekleşti

Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu Isco'nun yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu Sevilla'dan ayrıldıktan sonra devre arasında takım bulamadı. Takım arayan dünya yıldızı futbolcu için Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu iddia ediliyordu. Isco kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2023- 16:15