Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kayserispor'u 6-0 yendi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kendi oyunumuzu oynadık. Sezon başından beri oynamak istediğimiz oyun, belli aralıklarla böyle oynadık. 11'e 11 daha iyi oynuyorduk. Her şeyi doğru yaptık. Taraftarımız da bizim oyun gücümüzü arttırıyor. Takımı arkadan itiyorlar. Sonuca bakmadan oynadık."

"11'e 11 giderken çok net pozisyonlar bulduk. Doğru oynadık. 11'e 10'dan sonra rakip çekildi. Burada muhteşem taraftar var. Bu takımı itiyorlar, gücümüzü arttırıyorlar. Onlar da muhteşemdi. Bu da önemliydi. Sonuca hiç bakmadık, bu da güzeldi. Kaçırdığımız goller var. Doğru bir galibiyet oldu. Kayserispor gibi oyun olarak güçlü takımı 6-0'la geçmek ciddi bir başarı. Alanyaspor maçına hazırlanacağız."

"Rekor düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Ana rekor şampiyonluk! Hep şampiyonluk üzerine odaklandık! Maç kazandıkça, rekorlar kırılıyor. Ancak ana hedef bu değil, şampiyonluk. Her maç bir final. Önümüzdeki iki maçta bu performansı devam ettirmek, şampiyonluk yolunda avantajlı gitmek istiyoruz. Arkamıza bakmak istemiyoruz."

"Puan kaybetmesini beklediğimiz takım yok. Bizim ana amacımız kazanmak, kazandığımızda zaten şampiyonluğa ulaşıyoruz."