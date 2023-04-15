Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, ligin 29. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransız basını duyurdu! G.Saray'dan dev transfer hamlesi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, gerek yaz transfer döneminde gerekse devre arasında yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta itibarıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 1 maç fazlasıyla 9 puanlık fark attı. Gelecek sezonların da planlamasını yapan ve transferde ince eleyip sık dokumak isteyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, olası ayrılıkların yaşanabileceğini düşünerek transfer listesini belirledi. Fransız basını flaş bir iddiada bulundu ve sarı-kırmızılıların o yıldızla görüştüğünü belirtti. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcu... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılar ligin ilk yarısında 2-1 kaybettiği rakibini, 6-0'lık skorla mağlup etti.
Cimbom'a farklı galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (3), Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo kaydetti.