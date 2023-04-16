Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 6-0 gibi farklı bir skorla yendi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'nu Kayserispor maçında izlediler
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da son oynanan Kayserispor maçında sergilediği futbolun yanı sıra attığı mükemmel frikikle maça damga vuran Kerem Aktürkoğlu'nun dünya devinin izlediği öğrenildi. İşte o takım ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, liderliğini de devam ettirdi.
Mücadelede Icardi yaptığı hat-trick'le ön plana çıkarken Kerem Aktürkoğlu'nun frikikten attığı gol de sosyal medyada sıkça konuşuldu.