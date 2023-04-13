GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey kararını verdi! G.Saray'da kalacak mı?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi. Genç sağ beke taliplerin olduğu bilinirken, Sacha Boey'da takımdaki geleceği konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)