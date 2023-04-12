Milot Rashica, Galatasaray'da gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk ve Sarı-Kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.
GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray'dan Norwich'e Rashica teklifi! İşte o rakam ve Cimbom'un tek şartı
Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'da Milot Rashica seferberliği başladı. Cimbom, bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken yıldız ismin bonservisini Norwich City'den almak istiyor. İşte sarı-kırmızılıların teklifi... | Galatasaray haberleri
Kosovalı kanat oyuncusu için yönetim harekete geçti.
Yıldız futbolcu için geçtiğimiz günlerde Norwich City'ye 4 yılda ödenmek kaydıyla bonuslarla birlikte toplam 5 milyon euro'luk bir resmi teklif yapıldığı öğrenildi.