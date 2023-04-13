Bomba transfer iddiası! Galatasaray dünya yıldızıyla anlaşma sağladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, devre arasında da hamlelerine devam etti. Sarı-kırmızılı takım Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta itibarıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark attı ve liderlik koltuğuna oturdu. Buna karşın Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda eden taraf oldu. Teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezonların da planlamasını yaparken transfer listesini oluşturdu. Transferde ince eleyip sık dokumak isteyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, forvet bölgesinde Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi'nin yerine gelecek dünya yıldızını belirlemişti. İtalyan basını flaş bir iddiada bulundu ve sarı-kırmızılıların o yıldızla anlaştığını belirtti. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcu... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)