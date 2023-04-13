Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cuma günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek lider Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek lider Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5'e 2 ile devam eden idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, yarın saat 20.30'da Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.