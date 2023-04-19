G.Saray'a Icardi müjdesi!
Galatasaray istiyordu kendisi açıkladı!
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Sayısal Loto sonuçları (19 Nisan Çarşamba)
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Nenad Bjelica ilk antrenmanına çıktı Nenad Bjelica ilk antrenmanına çıktı 16:45
Fırtına'da Bjelica top başı yaptı! Fırtına'da Bjelica top başı yaptı! 16:44
G.Saray'a Icardi müjdesi! G.Saray'a Icardi müjdesi! 16:23
Trabzonspor'un Sivas kafilesi açıklandı! Trabzonspor'un Sivas kafilesi açıklandı! 16:17
F.Bahçe'de büyük tehlike! Başakşehir... F.Bahçe'de büyük tehlike! Başakşehir... 15:51
Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 15:41
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F.Bahçe istiyordu! Lingard'a İngiliz kancası F.Bahçe istiyordu! Lingard'a İngiliz kancası 15:27
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F.Bahçe maçı hangi kanalda? F.Bahçe maçı hangi kanalda? 14:55
Kartal'dan Mert Günok kararı! Yeni sözleşme... Kartal'dan Mert Günok kararı! Yeni sözleşme... 14:51
Beşiktaş'a büyük müjde Beşiktaş'a büyük müjde 14:26
Galatasaray istiyordu kendisi açıkladı! Galatasaray istiyordu kendisi açıkladı! 13:48
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