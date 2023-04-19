"FUTBOLSEVERLER ICARDI GİBİ ÖNEMLİ OYUNCULARI İZLEMEYİ SEVİYOR"

Okan Buruk ise Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin takımda kalmasını istediklerini belirterek, "Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil, Türkiye'nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor" açıklamasında bulundu.