Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.
Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Rahatlatan haber geldi
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak transfer ettiği Mauro Icardi gösterdiği performans ile gözleri büyüledi. Sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu için Cimbom, gelecek sezon transfer girişimlerinde bulundu. Transfer için Galatasaray'ın rakiplerinin çok olduğu haberler yayılırken, sarı-kırmızılı ekibe müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Şampiyonuluk yolunda hata yapmayan sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Milot Rashica kaydetti.