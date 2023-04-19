Spor Toto Süper Lig'de son olarak Corendon Alanyaspor'u mağlup eden Galatasaray, liderliğini perçinledi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Bomba transfer iddiası! "Alexis Sanchez'le ön sözleşme imzalandı"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde ve devre arasında yaptığı transferlerle Avrupa piyasasında adından söz ettiren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar İtalya'dan Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katarken, Alexis Sanchez'i de gündemine almış fakat transferde mutlu sona ulaşamamıştı. Şilili yıldız için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve ön sözleşmenin imzalandığı belirtildi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı takım en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 1 maç fazlasıyla 9 puan fark attı.
Sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Cimbom, transfer çalışmalarına da hız verdi.