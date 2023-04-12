Galatasaray, yaz transfer döneminde kadro yapılanmasında büyük bir değişikliğe gitti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Olimpiu Morutan'ın menajerinden transfer sözleri! G.Saray'dan ayrılacak mı?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak ve hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, gelecek sezonların da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimlerde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Serie B takımlarından Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'ın satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyordu. Bu konuda Rumen oyuncunun menajeri çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı takımda gelen isimler kadar flaş ayrılıklar da yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasını BAY geçen Cimbom, 29. haftada sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.