GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Olimpiu Morutan'ın menajerinden transfer sözleri! G.Saray'dan ayrılacak mı?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak ve hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, gelecek sezonların da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimlerde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Serie B takımlarından Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'ın satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyordu. Bu konuda Rumen oyuncunun menajeri çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)