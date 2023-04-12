GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk istedi yönetim alıyor! G.Saray'dan dev transfer operasyonu

Yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, devre arasında da hamlelerine devam etti. Sarı-kırmızılı takım Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta itibarıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark attı ve liderlik koltuğuna oturdu. Buna karşın Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda eden taraf oldu. Teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezonların da planlamasını yaparken transfer listesini oluşturdu. Transferde ince eleyip sık dokumak isteyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, olası ayrılıkları da düşünerek yıldız futbolcunun kadroya dahil edilmesini istedi. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcu... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2023- 11:30