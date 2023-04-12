Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası BAY geçen sarı kırmızılılar liderliğini sürdürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen'den hakemlere sert eleştiri! "Doğrayana ödül VAR"
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, buna karşın Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden taraf olmuştu. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, gerek ligde gerekse kupada sarı-kırmızılılar aleyhine yapılan hataları köşesinde değerlendirdi ve hakemler hakkında sert ifadeler kullandı. İşte o yazı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen yapılan hakem hatalarını eleştirdi.
Hakem hataları sorgulanmalı (LEVENT TÜZEMEN)
Ligin başından itibaren G.Saray aleyhine yapılan hakem hataları, Lale Orta'nın MHK başkanlığında hatadan uzaklaşıp operasyona dönüştü.