G.Saray-Adana Demir: Emre Akbaba'nın Mertens'e yaptığı sert hareket için Hugh Dallas şöyle dedi: "Pozisyon kırmızı kart olmalıydı. Hakem kaçırdı ama VAR neden devreye girmedi?" Pozisyonu kaçıran maçın hakemi Ali Şansalan, arka arkaya VAR ve AVAR görevleri aldı. Sakarya-Manisa maçında VAR, Sivas-Başakşehir maçında AVAR oldu.