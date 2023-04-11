Galatasaray'da bir taraftan şampiyonluk yarışı diğer taraftan da sezon sonu beklemeden iç ve dış transfer harekatı başladı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Dries Mertens...
Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılılar, yıldız oyuncunun sözleşme durumuna ilişkin flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 11.04.2023- 06:40
Bu sezon içinde Victor Nelsson'un ücretine 300 bin euro iyileşme yapan sarı-kırmızılı kulüp, Yunus Akgün'ün sözleşmesini 4 yıl uzatmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre yöneticiler, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Dries Mertens'in de sözleşmesini uzatma kararı aldı.