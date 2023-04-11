Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre devam ediyor.
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme! İşte kazanacağı ücret
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde iyileştirmeye gidiliyor. 24 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde sona gelindi. Bu sezon yıllık 8 milyon lira kazanan milli yıldza dev bir zam yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre devam ediyor.
Gelecek-gidecek isimler üzerinde çalışmalar yapılırken, Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu merak konusu olmuştu.
Deneyimli hoca, takımın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'dan oldukça memnun.