Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme! İşte kazanacağı ücret

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde iyileştirmeye gidiliyor. 24 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde sona gelindi. Bu sezon yıllık 8 milyon lira kazanan milli yıldza dev bir zam yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2023- 06:40