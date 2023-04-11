Galatasaray'ın NEF Stadı'nın bulunduğu yerde yapmayı planladığı spor kompleksi için çalışmalar hız kazandı. Her şubeye hizmet verecek tesisler yapmayı planladıklarını kaydeden yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara, "Her şubenin teknik heyeti ve yetkilileriyle tek tek görüşülecek, onların talepleri doğrultusunda proje şekillenecek.
Galatasaray'da dev proje başladı! Gelecek yıllara damga vuracak
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da tesişleşme açısında kritik gelişmeler yaşanıyor. Birçok branş için önemli projeler başlatan sarı-kırmızılılar, Türk sporu adına da ses getirecek hamleler yapacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sanırım önümüzdeki yıl Mart ayında inşaat çalışmaları başlar. Şu anda mimari projeler üzerinde çalışılıyor" dedi. Cibara, 12 bin kişilik büyük bir salon yapmayı düşündüklerini söyledi.
KAMP TESİSLERİ DE YAPILACAK
Ayrıca Vadi İstanbul'a bakan kısımda seyirci kapasiteleri farklı 3 salon daha inşa edileceğini belirterek şöyle devam etti: Bu salonlar kadın basketbol, voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol takımları için yapılacak.