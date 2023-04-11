İki tane yüzme havuzu olacak. Bir tanesine de bizim yeni kurulan şubemiz otist çocuklarımız için olacak. Onun haricinde oyuncularımızın kalabileceği konaklama yerleri olacak. Altyapı tesisleri ve amatör şubeler için kamp tesisleri olacak. Hatta genel kurullarınızı yapacağımız güzel bir salon da buna ilave edeceğiz.