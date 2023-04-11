Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da sular durulmuyor.
Galatasaray toplantıya dosyalarla geliyor! İşte Cimbom'un şikayet listesi
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, yapılacak olan Kulüpleri Birliği zirvesine yüklü miktarda dosya ile gidecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katılacağı toplantıda sarı-kırmızılılar, MHK'nın yaptığı atamaları masaya yatıracak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray ile MHK arasındaki savaş büyüyor.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar yarın yapılacak olan Kulüpler Birliği zirvesi öncesi şikayet dosyası hazırladı.