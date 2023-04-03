Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı. İdman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.