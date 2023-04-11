DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTYAPILARINDAN BİRİ KURULACAK

Florya arazisini alan ve 62 dönüm üzerine yapılacak proje ile kulübe 10 milyar TL'lik bir para girişi sağlamaya planlayan Galatasaray yönetiminin ana hedeflerinden birisi de gelecek paranın 1 milyar liralık bölümünü altyapı için kullanmak.