Galatasaray'ın NEF Stadı'nın bulunduğu yerde yapmayı planladığı spor kompleksi için çalışmalar hız kazandı.
Galatasaray'dan dev proje! Tek rakip Barcelona
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gayrımenkul projelerinde de gaza bastı. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, kulübe büyük para girişi kaydedecek projeler devreye sokarken, tek rakibinin Barcelona olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Her şubeye hizmet verecek tesisler yapmayı planladıklarını kaydeden yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara, "Her şubenin teknik heyeti ve yetkilileriyle tek tek görüşülecek, onların talepleri doğrultusunda proje şekillenecek.
Sanırım önümüzdeki yıl mart ayında inşaat çalışmaları başlar. Şu anda mimari projeler üzerinde çalışılıyor" dedi.