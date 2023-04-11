Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da geleceğin ilk 11'i hazır! Okan Buruk özel olarak ilgileniyor
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta itibarıyla Galatasaray, liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon kadar önümüzdeki yılların da planlaması büyük önem taşırken, altyapısında ise cevher bulunduruyor. Teknik direktör Okan Buruk, kulübün altyapı oyuncularıyla özel olarak ilgilenirken; ilk 11 çıkarabilecek konuma geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar ligde 28 hafta geride kalırken, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark attı.
Teknik direktör Okan Buruk, sadece bu yılın değil gelecek sezonun da planlamasını yapıyor.