GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da geleceğin ilk 11'i hazır! Okan Buruk özel olarak ilgileniyor

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta itibarıyla Galatasaray, liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon kadar önümüzdeki yılların da planlaması büyük önem taşırken, altyapısında ise cevher bulunduruyor. Teknik direktör Okan Buruk, kulübün altyapı oyuncularıyla özel olarak ilgilenirken; ilk 11 çıkarabilecek konuma geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2023- 09:37