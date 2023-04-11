Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor.
Flaş İddia! Galatasaray yıldız oyuncuya teklifini yaptı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına son hızla devam eden Galatasaray bu yolda lider durumda. Gelecek sezonun planlamasını yapan Cimbom, Juventus ve Chelsea'da forma giyen yıldız futbolcuya teklifini yaptı. İtalyan basınının duyurduğu haberde yıldız futbolcu sarı-kırmızılı ekibe çok yakın. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Ligde 6 puan önde olan Cimbom seri yakalayarak sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Galatasaray'da diğer yandan gelecek sezonun çalışmaları sürüyor.