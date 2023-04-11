Flaş İddia! Galatasaray yıldız oyuncuya teklifini yaptı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına son hızla devam eden Galatasaray bu yolda lider durumda. Gelecek sezonun planlamasını yapan Cimbom, Juventus ve Chelsea'da forma giyen yıldız futbolcuya teklifini yaptı. İtalyan basınının duyurduğu haberde yıldız futbolcu sarı-kırmızılı ekibe çok yakın. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2023- 12:26