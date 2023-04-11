GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İngilizlerin Sacha Boey aşkı! Özel menajer yetkilendirdiler

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey ile ilgili çarpıcı haberler gelmeye devam ediyor. Birçok talibi olan başarılı futbolcu için Premier Lig devinin özel menajer yetkilendirdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2023- 06:40