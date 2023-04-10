Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan 2. Lucas Moura çıkarması! İstediği maaş belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, gelecek sezonların planlamalarını da yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar daha önce gündeme gelen Lucas Moura için yeniden devreye girerken, oyuncunun istediği maaş da ortaya çıktı. Brezilyalı yıldızın bonservis bedelinin olmaması da büyük avantaj. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı Kırmızılılar bu doğrultada daha önce de gündemine gelen kanat oyuncusu için devreye girdi.
Takvim'in haberine göre; Cimbom, Tottenham'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Lucas Moura için yeniden harekete geçti.