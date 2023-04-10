Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'yla görüşmeler sürüyor! Maaş isteği ortaya çıktı
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, gelecek sezonların da planlamasını yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana üstüne koyarak giden Kerem Aktürkoğlu'yla yeni sözleşme görüşmeleri devam ederken, genç yıldızın maaş isteği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen Cimbom gözünü lig şampiyonluğuna dikti.
Sarı kırmızılı yönetim diğer yandan gelecek sezonun planlamasını yapıyor.