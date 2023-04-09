Galatasaray'da gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına şimdiden başlandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Bomba takas iddiası! Alexandru Cicaldau gidiyor yerine...
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve sezon başında kiralık olarak gönderilen Alexandru Cicaldau'yu takasta kullanacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk hedefindeki sarı-kırmızılılarda gelecek-gidecek isimler üzerinde planlar yapılıyor.
Yeni sezonda takımda birçok değişik yaşamaya hazırlanan Cimbom'da ayrılacak oyuncular büyük önem taşıyor.