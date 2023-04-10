Süper Lig'in 28. haftasını bay geçen Galatasaray, geçtiğimiz hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk devreye girdi! Zaniolo...
GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılıların devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Zaniolo'nun son oynanan Başakşehir maçındaki performansı vasat altında kalmıştı. Bu noktada Okan Buruk'tan flaş bir hamle geldi. GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırladığı Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak kupadan çeyrek finalde elendi.
Galatasaray'ın kupaya veda etmesinin ardından bazı isimlere çeşitli eleştiriler yöneltildi. Onlardan biri de Nicolo Zaniolo'ydu...