GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Dries Mertens gelişmesi! Alanyaspor maçında...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltti. Bu farkın en büyük pay sahiplerinden olan Dries Mertens için bir gelişme yaşanıyor. Yıldız oyuncu Alanyaspor karşısında forma giyerse opsiyonu devreye girecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2023- 06:40