Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Dries Mertens, yaşadığı sakatlığın ardından 55 gün sonra ilk kez Adana Demirspor maçında 11'de yer aldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Dries Mertens gelişmesi! Alanyaspor maçında...
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltti. Bu farkın en büyük pay sahiplerinden olan Dries Mertens için bir gelişme yaşanıyor. Yıldız oyuncu Alanyaspor karşısında forma giyerse opsiyonu devreye girecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 03.04.2023- 06:40
Son olarak 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynanan müsabakada görev alan Mertens daha sonra deprem felaketi nedeniyle verilen arada sakatlık yaşamıştı.
Yıldız oyuncunun yokluğunda Galatasaray oldukça zorlanırken yoğun bir tedavinin ardından sahalara dönen Mertens, Adana karşısında etkili futboluyla beğeni topladı.