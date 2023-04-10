Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray'da bu sezon en dikkat çeken isim Sacha Boey oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Sacha Boey kararı!
GALATASARAY HAREKETLERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sergilediği performansla göz dolduran Sacha Boey için flaş gerçek ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Kamerun asıllı Fransız futbolcu, bu sezon oynadığı etkili futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
Bu durum Avrupa'nın dev takımlarının da gözünden kaçmadı...