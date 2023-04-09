Adı Galatasaray ile çok sık anılan İlkay Gündoğan'ın yeni kulübünü İspanyol Marca duyurdu.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın İlkay Gündoğan aşkında flaş gelişme!
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Adı bir süredir sarı-kırmızılı takımla anılan İlkay Gündoğan cephesinde dikkat çeken gelişmeler ortaya çıktı. Yıldız futbolcu için dünya devi devreye girdi. GS SPOR HABERLERİ
Akşam'ın aktardığı habere göre Barcelona'nın temasları sıklaştırdığını belirten Marca, önümüzdeki yaz serbest kalacak oyuncu için yeni rotanın İspanya olduğunu ifade etti.
Galatasaraylı olması ile bilinen İlkay Gündoğan'ın kariyerinin son döneminde Türkiye'de forma giymesi beklenirken, 32 yaşındaki oyuncu için Barcelona ciddi anlamda devrede...