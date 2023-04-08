Forma giymediği iki maçta da Galatasaray'ın çok ciddi savunma problemleri yaşayıp mağlup olduğu Victor Nelsson, sezon sonunda Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılabilir.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda sergilediği futbolla göz dolduran Victor Nelsson için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Sevilla'nın talip olduğu Danimarkalı stoper için İngiliz ekibi 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Forma giymediği iki maçta da Galatasaray'ın çok ciddi savunma problemleri yaşayıp mağlup olduğu Victor Nelsson, sezon sonunda Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılabilir.
Geçtiğimiz yaz döneminde de Sevilla ile anlaşan, gitmek için izin isteyen, ancak kulübün lig bitene kadar kalması yönünde ikna ettiği Danimarkalı savunmacı, bu kez de İngiliz kulüplerinin radarına girdi.
Nelsson'un takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.