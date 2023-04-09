GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a İngiliz forvet! Bonservissiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezon sonu için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinin bitecek olması ve Mauro Icardi'nin ise geleceğinin belirsiz olması nedeniyle bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Cimbom, aradığı ismi ise İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar ligde 33 maçta 26 gol, 2 asistlik performans sergileyen kralı liste başına yazdı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2023- 06:40