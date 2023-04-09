Okan Buruk yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa konsantre olan Galatasaray, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını hızlandırdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a İngiliz forvet! Bonservissiz gelecek
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezon sonu için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinin bitecek olması ve Mauro Icardi'nin ise geleceğinin belirsiz olması nedeniyle bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Cimbom, aradığı ismi ise İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar ligde 33 maçta 26 gol, 2 asistlik performans sergileyen kralı liste başına yazdı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Cimbom'un gündemine aldığı son isim ise belli oldu.
Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar Middlesbrough'da forma giyen 27 yaşındaki golcü Chuba Akpom için devreye girdi.