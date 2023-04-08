Galatasaray'ın Dominik Livakovic ısrarı! Transferde Erden Timur detayı

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Sarı kırmızılılar, Fernando Muslera'ya alternatif olacak bir isim için harekete geçmişti. Bu doğrultuda Cimbom, Hırvet file bekçisi Dominik Livakovic'i gündemine almıştı. Transfer için uğraş veren Erden Timur'un, transfer girişimlerini flaş bir nedenden dolayı hızlandırdığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2023- 06:40