Galatasaray, başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın son durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Resmi siteden yapılan duyuruda 28 yaşındaki futbolcunun, sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adele grubunda zorlanma tespit edildiğini açıkladı.



Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın yapılan tetkikleri sonucunda sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.