Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen Galatasaray'ın sabrı taştı...
Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Yönetim harekete geçti
Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 3-2 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur, son haftalarda mağdur olduklarını düşündükleri pozisyonlar için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, hakem kararları nedeniyle son haftalarda birçok pozisyonda mağdur olduğunu düşünüyor.
Kasımpaşa, Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarındaki kırmızı kartların ardından Başakşehir karşısında da penaltıları es geçilen Galatasaray'da, yönetim yine harekete geçme kararı aldı.