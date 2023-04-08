Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! Yönetim harekete geçti

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 3-2 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur, son haftalarda mağdur olduklarını düşündükleri pozisyonlar için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2023- 06:40