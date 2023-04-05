Süper Lig'de zirvenin sahibi olan Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlamak istiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sözleşmesini uzatmadılar! Cimbom harekete geçti
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sezon başında kurulan nokta atış kadronun ardından yeni sezon içinde planlamalar başladı. Özellikle Erden Timur'un yeni sezon için transferleri erken bitirmek isteği öğrenildi. Sarı-kırmızılıları sevindiren haber ise kulübüyle sözleşmesini uzatmayan yıldız isimden geldi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de zirvenin sahibi olan Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlamak istiyor.
Son olarak Adana Demirspor'u 2-0'la geçen sarı-kırmızılılar en yakın takipçisinin 9 puan önünde bulunuyor.
Okan Buruk yönetiminde iç sahada dikkat çeken bir performans sergileyen Galatasaray'da yeni sezon planlamaları da şimdiden başladı.