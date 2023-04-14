SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Dries Mertens 1 sezon daha Galatasaray'da!
Galatasaray'da 25. resmi maçına çıkan Dries Mertens, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek. Sarı-kırmızılı takımda 25. resmi maçına çıkmasıyla sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon otomatik olarak devreye giren Mertens, yeni sezonda da Galatasaray'da top koşturacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2023- 21:13
Galatasaray'da 25. resmi maçına çıkan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Galatasaray Kulübü, sezon başında transfer ettiği tecrübeli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sarı-kırmızılı forma altında 25. resmi maçına çıkmasıyla sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon otomatik olarak devreye giren Mertens, yeni sezonda da Galatasaray'da top koşturacak.