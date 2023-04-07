Galatasaray'daki hakem öfkesi dinmiyor. Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden sarı-kırmızılılarda hakem kararları oyuncuları da çileden çıkardı.
Galatasaraylı oyunculardan büyük isyan! "Sahada 11 kişiye karşı..."
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-2'lik skorla kaybederken, hakem Kadir Sağlam'ın kararları çok tartışılmıştı. G.Saraylı futbolcular soyunma odasında bu kararlara büyük isyan ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İptal edilen goller ve verilmeyen penaltılar tepkileri beraberinde getirdi.
Galatasaraylı futbolcuların, Başakşehir maçından sonra soyunma odasında sezon başından bu yana hakemlerin kendilerine karşı iyi niyetli olmadıklarını dile getirdikleri öğrenildi.